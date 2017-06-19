هكذا تحرقون الدهون في شهر رمضان الكريم... وما علاقة الساعة الذهبيّة؟

تعرف إلى الساعة الذهبية لحرق الدهون في رمضان...

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LBCI News Lebanon

على الرغم من كون شهر رمضان شهر صيام، يصل الكثيرون إلى آخره بوزن زائد نتيجة الإقبال على تناول الوجبات الدسمة وحلويات عالية الدهون والسعرات الحرارية.

عاجل" إنّ رمضان يعد فرصة جيدة لفقدان الوزن، وذلك بسبب تنظيم مواعيد تناول الوجبات. وقالت استشارية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة فرح حسين لموقع "" إنّ رمضان يعد فرصة جيدة لفقدان الوزن، وذلك بسبب تنظيم مواعيد تناول الوجبات.

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ونصحت الأشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن بممارسة رياضة المشي واستغلال الساعة الذهبية لحرق الدهون، أي الساعة التي تسبق موعد الإفطار.

وأوضحت أنه في خلال هذه الساعة يكون معدل حرق الدهون 4 أضعاف المعدل العادي لأن نسبة الغولوكوز "السكر" في الدم تكون ضعيفة جدًّا نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب لعدد طويل من الساعات.

ونتيجة لذلك، يحرق الجسم الدهون عن الغولوكوز عند ممارسة الرياضة، فيتمكّن الفرد من أن يفقد عددًا أكبر من السعرات الحرارية.

هذا وأشارت إلى أنه في حال لم يستطع الشخص ممارسة رياضة المشي في الشارع، يمكنه أن يمشي داخل المنزل حتى لا تفوته الساعة الذهبية لحرق الدهون.