بالأرقام... هذه هي كمية المياه التي يجب استهلاكها خلال اليوم!

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يتساءل قسم كبير من الناس عن كمية المياه التي يجب استهلاكها خلال اليوم لضمان صحة الجسم وعمل أجهزته.وقد كشف مركز الأبحاث الطبية Mayo Clinic في مينيسوتا، عن أن الرجال يجب أن يشربوا 13 كوباً يومياً (بشكل متوسط)، في حين أنه على النساء استهلاك 9 أكواب.ولفت المركز الى أن جسم كل شخص يختلف عن سواه، وبالتالي قد تتغيّر هذه الكميات الموصى بها من جسم لآخر.ويشار الى أن الشخص الذي يمارس الرياضة بانتظام عليه أن يشرب كميات أكبر من المياه كي تحلّ الأخيرة مكان السوائل التي يخسرها الجسم عن طريق التعرّق.إضافة الى ذلك، فإن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ والخيار والكرفس، يمكن أن تساعد على التخلّص من السموم في الجسم.