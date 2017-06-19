تناولوا موزتين مع كوبين من الماء الدافئ في الصباح... النتيجة ستذهلكم!

الإعلان

يعرف الجميع أن خسارة الوزن هي تحدٍ قد يكون صعباً ويحتاج الى تضحيات عدة لإنجازه. وقد يواجه البعض عقبات عدة خلال اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، ما يؤدي الى تأخير وصولهم الى الوزن المثالي والجسم الرشيق الذي يريدون.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي طريقة سهلة جداً أو "علاج" لإنقاص الوزن خلال أسبوعين. كل ما تحتاجونه هو مكوّنين أساسيين: الموز والماء الدافئ.هذه الخطة تبدأ في وجبة الفطور، إذ عليكم تناول موزتين وشرب كوبين من الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة.أما في ما يتعلّق بوجبتي الغداء والعشاء، فيمكنكم أن تتناولوا ما تشاؤون من الطعام، مع شرط واحد يجب أن تتقيّدوا به وهو أن تحصلوا على وجبة العشاء قبل الساعة 6 مساء.وللحصول على نتائج أفضل، ننصحكم باستبدال الوجبات الخفيفة خلال النهار بموزة وكوب كبير من الماء الدافئ مع تجنّب تناول الأغذية السكرية والمعالجة.