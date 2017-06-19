ولد على متن الطائرة...فماذا قدّمت له شركة الطيران؟

ولادة طفل على متن طائرة...

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LBCI News Lebanon

ولد طفل قبل موعد ولادته المحدد على متن طائرة تابعة لخطوط جيت الجوية الهندية.

وكانت الرحلة متوجّهة من دمّام في المملكة العربية السعودية إلى مدينة كوتشي في الهند إلا أن القبطان اضطر إلى الهبوط اضطرارياً في مومباي بعدما ولدت الأم الطفل بمساعدة الطاقم الطبي الموجود على متن الطائرة.

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وكانت هذه الحادثة الأولى من نوعها لخطوط جيت الجوية، فقررت الشركة إهداء الطفل تذاكر سفر مجانية على متن رحلاتها طوال حياته.

وليست هي المرة الأولى التي يولد فيها فيها الأطفال على متن طائرة كما انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها حديثو الولادة على تذاكر سفر مجانية وتعود الحادثة المشابهة الأخيرة لعام 2009 بحيث ولد طفل على متن طائرة تعود لطيران آسيا والذي حصل على تذاكر مجانية حتى بلوغ سن ال21.