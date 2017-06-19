7 ساعات من النوم...للعيش بسعادة!

هناك رابط مباشر بين النوم والصحة الجيدة وكشفت دراسة حديثة ان النوم مرتبط أيضًا بالشعور بالسعادة.

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وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت مع 200 شخص عن النوم وحالة الأشخاص النفسية أن الأشخاص السعداء ينامون لفترة 7 ساعات و 6 دقائق كل ليلة.

وكشف الباحثون ان الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات و48 دقيقة ​يُعانون من التعاسة في العلاقات وعرضة للإصابة بالقلق الدائم وعدم الشعور بالإمتنان.

ويوصي الأطباء بالنوم لمدة 7 ساعات وهي الحد الأدنى لمعدل النوم لدى البالغين.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن السيدات تكافحن أكثر من الرجال للحصول على ساعات نوم كافية ومريحة.

كذلك، أشارت الدراسة أن العمر يؤدي دورًا هامًا في النوم إذ ينام الأشخاص الذين يبلغون ما دون الـ 25 عاماً ساعات كافية من النوم بغض النظر عن مستوى السعادة لديهم.

ويتسبب الأرق بمشاكل صحية متعددة بامكانها أن تكون خطيرة في بعض الحالات لذلك ينصح الأطباء بالإمتناع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الخلود إلى الفراش والنوم بالوقت عينه كل ليلة.