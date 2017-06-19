بالفيديو: مهاجر يتعرّض للتعذيب على متن الطائرة

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضابط هجرة وهو يصفع مهاجر على متن طائرة متوجهة من لندن إلى اسطنبول.وقد سُمع المهاجر في الفيديو وهو يقول "أعجز عن التنفس، صدقاً" فما كان من الضابط إلا أن ضغط على رأسه باتجاه الحائط كنوع من التعذيب الجسدي.يُشار إلى أنّ الحادثة جرت قبل إقلاع الطائرة من مطار هيثرو باتجاه اسطنبول أمس الأحد.الجدير ذكره، أنّ عضو حزب العمل في برمنغهام مريم خان هي التي نشرت الفيديو عبر تويتر. كما تبين أنّ المُعنّف تم ترحيله من بريطانيا لأنه أفغاني ودخل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.إليكم الفيديو: