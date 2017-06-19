حتى باميلا أندرسون وقعت ضحيته... من هو الرجل الذي ادّعى أنّه أمير؟

ادّعى أنّه أمير... فكيف كانت نهايته؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مونتينيغرو, أمير,باميلا أندرسون,ادّعى أنّه أمير... فكيف كانت نهايته؟

LBCI News Lebanon

قالت الشرطة الايطاليّة إنّها كشفت حقيقة رجل كان يدّعي أنّه أمير من مونتينيغرو من أجل الحصول على وجبات وعطلات مجانيّة، وحتى التقرّب من الطبقة المخمليّة في المجتمع.

وكان الرجل، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته والبالغ من العمر 57 عامًا، يدعو نفسه بالأمير، ستيفان سيرنيتيك، من مونتينيغرو ومقدونيا، وقد أنشأ العديد من الصفحات على الفيسبوك وموقع على شبكة الإنترنت لدعم أوراق اعتماده الوهمية.

الإعلان

وتظهر صفحاته وموقعه صورًا للرجل إلى جانب شخصيّات مرموقة، بما فيهم مخاتير ورؤساء بلديات وكرادلة وأشخاص من عائلة موناكو الملكيّة.

وعلى الرغم من أن مونتينيغرو لم تعد مملكة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، صدّق الكثير من الأشخاص خدعة سيرنيتيك.

وفي حديث مع موقع "روسيا اليوم" رفض سيرنيتيك الاتهامات التي وجهت إليه، قائلًا" أنا وريث عرش مونتينيغرو. الأمر بهذا البساطة".

ولفت سيرنيتيك انتباه السلطات في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي بعدما أمضى أسابيع عدّة في منتجع فاخر في بوليا في جنوب إيطاليا، حيث عقد اجتماعات مع شخصيات بارزة من رجال أعمال وسياسيين.

وفي هذه الفترة، كان يقود سيّارة من نوع مرسيدس تحمل شارة جمهورية مونتينيغرو فضلا عن لوحة أرقام دبلوماسية. وعندما طالب المنتجع وزارة خارجية مونتينيغرو بدفع ثمن إقامة سيرنيتيك، رفضت الدفع.

ويقول تقرير "Brindisi Report" إن البحث في منزل سيرنيتيك في تورين، كشف عن وثائق دبلوماسية وأختام مزورة.

حتى الممثلة باميلا أندرسون وقعت ضحية احتياله، إذ منحها لقب "Countessa de' Gigli" في شهر حزيران/يونيو من عام 2015.

وذكرت صحيفة "Repubblica" أنه تم اتهام كل من سيرنيتيك وعائلته بحيازة وثائق هويات مزيفة وإنتاجها.





Pamela Anderson Was On Her Knees Again! (PHOTO) http://t.co/BU5OwxdE3c — TMZ (@TMZ) June 22, 2015