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19 حزيران 2017
19/06/2017 10:57:17
باسيل: اي تلاعب بموضوع البطاقة الممغنطة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويحب ان نعرف الجواب قريبا
باسيل: اي تلاعب بموضوع البطاقة الممغنطة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويحب ان نعرف الجواب قريبا
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LBCI News Lebanon
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