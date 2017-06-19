في سابقة فريدة من نوعها... السباح مايكل فيلبس سيتسابق مع سمكة قرش!

مايكل فيلبس سيتسابق مع قرش أبيض ضخم...

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LBCI News Lebanon

سيتسابق السباح الأميركي العالمي مايكل فيلبس مع قرش أبيض ضخم ضمن البرنامج السنوي "Shark Week" الذي يستمر لمدّة أسبوع والذي تُقدِّمه قناة ديسكفري، ويبدأ في 23 تموز/يوليو المقبل.



وما زال من غير الواضح كيف سيتسابق هذان الوحشان، لكن على الأرجح بدأت مدينة لاس فيغاس في قبول الرهانات بخصوص هذا الحدث.

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وبحسب موقع "Mashable"، أعلنت قناة ديسكفري عن هذا السباق الخطر في بيان صحفي، قالت فيه "فيلبس ضد القرش: العظيم ذو الذهبيات ضد الأبيض الكبير".

وذكر البيان أن أسماك القرش هي من أسرع الحيوانات المفترسة على كوكب الأرض وأكثرها كفاءة.

لكن ثمة العديد من الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد: ما الذي سيردع سمكة القرش عن التهام مايكل؟ كيف ستعلم أنّ السباق بدأ؟ وكيف سيجعلون القرش يعرف أنَّه يُفترَض به أن يتسابق من الأساس؟



