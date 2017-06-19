بالفيديو: سارق أصيب بالرعب خلال اقتحام مصرف!

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التقطت عدسة كاميرا المراقبة لحظة التي اقتحم بها سارق مصرفاً في العاصمة الروسية موسكو.وفي الفيديو، ظهر الشاب البالغ من العمر 22 عاماً وهو يشهر مسدسه في وجه عاملة المصرف لتعطيه المال، الأمر الذي جعلها تفقد وعيها من الخوف! والغريب أنّ الشاب أصيب بالهلع عندها وترك مكان الحادث ونسي جواز سفره على الطاولة.يُشار إلى أنّ الشاب كان قد دخل إلى المصرف بحجة اجراء معاملة مصرفية.واللافت أنّ الشرطة لم تعتقل الشاب فوراً بعد الحادثة بل جرى ذلك بعد مرور شهرين علماً أنّها كانت حائزة على كامل المعلومات. وقد حُكم على السارق بالسجن 8 سنوات!