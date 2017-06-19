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19 حزيران 2017
19/06/2017 11:54:24
متحدث باسم الجيش الأميركي: واشنطن تغيّر مواقع الطائرات الأميركية فوق سوريا لمواصلة استهداف داعش وضمان سلامة طواقمها
متحدث باسم الجيش الأميركي: واشنطن تغيّر مواقع الطائرات الأميركية فوق سوريا لمواصلة استهداف داعش وضمان سلامة طواقمها
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LBCI News Lebanon
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