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19 حزيران 2017
19/06/2017 12:18:33
رويترز عن جنرال أميركي كبير: واشنطن تعمل على إعادة قناة عدم الاشتباك مع روسيا في سوريا والاتصالات المهمة ما زالت قائمة
رويترز عن جنرال أميركي كبير: واشنطن تعمل على إعادة قناة عدم الاشتباك مع روسيا في سوريا والاتصالات المهمة ما زالت قائمة
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LBCI News Lebanon
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