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19 حزيران 2017
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رويترز عن جنرال أميركي كبير: واشنطن تعمل على إعادة قناة عدم الاشتباك مع روسيا في سوريا والاتصالات المهمة ما زالت قائمة

رويترز عن جنرال أميركي كبير: واشنطن تعمل على إعادة قناة عدم الاشتباك مع روسيا في سوريا والاتصالات المهمة ما زالت قائمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,أميركي,جنرال,رويترز,
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رويترز عن جنرال أميركي كبير: واشنطن تعمل على إعادة قناة عدم الاشتباك مع روسيا في سوريا والاتصالات المهمة ما زالت قائمة
 
 
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