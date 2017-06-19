آخر الأخبار
19 حزيران 2017
Back

رويترز عن جنرال أميركي كبير: التحركات الأميركية ضد القوات الموالية للحكومة السورية كانت فقط دفاعا عن النفس

رويترز عن جنرال أميركي كبير: التحركات الأميركية ضد القوات الموالية للحكومة السورية كانت فقط دفاعا عن النفس Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,أميركي,جنرال,رويترز,
episodes
رويترز عن جنرال أميركي كبير: التحركات الأميركية ضد القوات الموالية للحكومة السورية كانت فقط دفاعا عن النفس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً