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19 حزيران 2017
19/06/2017 12:20:53
رويترز عن جنرال أميركي كبير: التحركات الأميركية ضد القوات الموالية للحكومة السورية كانت فقط دفاعا عن النفس
رويترز عن جنرال أميركي كبير: التحركات الأميركية ضد القوات الموالية للحكومة السورية كانت فقط دفاعا عن النفس
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LBCI News Lebanon
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