مقدمة النشرة المسائية 19-06-2017

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بُشرى إلى اللبنانيين ولاسيما منهم سكان برج حمود - الجديدة : لا حلَ لمشكلة النفايات في تلك المنطقة، والمناقصة التي أُعطيت بمئةٍ وعشرةِ ملايين دولار لمعالجة الجبل القديم ومعالجة النفايات الجدد، ستذهب هباءً، فكلُ ما يجري هو نقلُ الجبل من مكانٍ إلى آخر، من دون كاسرٍ للموج ومن دون نقلِ خراطيمِ شركات النفط ... كان المطلوبُ معالجةَ معضلة النفايات فصار المطلوبُ إخراجَ المتعهد من الورطة التي علِق فيها وإنقاذَ مجلس الإنماء والإعمار من دوامة جبل ومطمر ومكب برج حمود ... والنتيجةُ رميٌ للنفايات بطريقة عشوائية، وهذه العشوائية توصلها إلى البحر فتختلط بمياهه مسببةً الأوبئة َ لرواد البحر وقتلَ الثروات السمكية ... الأبشع من كل ذلك أن الوزراء المعنيين يقفون عاجزين عن ابتداع أيِ حل ، فوزير البيئة زار المكب الاسبوع الماضي، و"رفَع العشرة " باعتبار ان الازمة بين المتعهد ومجلس الإنماء والإعمار. فهل يُضاف بندُ النفايات على طاولة الخميس في قصر بعبدا بعدما ثبَتَ أن الحكومة سلَّمت بعجزها عن معالجة هذا الملف؟البُشرى الثانية للبنانيين أنه اعتبارًا من مطلِع الشهر المقبل قد لا يتمُ إصلاحُ أعطال الكهرباء لأن العقودَ مع شركات مقدمي الخدمات تنتهي آخرَ هذا الشهر فيما لم يُمدَّد لها، والملف مطروحٌ على مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء. ولم تكن القضيةُ مطروحةً على طاولة مجلس الوزراء لو لم تكن عالقةً بين مقدمي الخدمات ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المال .ومن التلوث المميت للبيئة إلى العيوبِ الفاضحةِ في قانون الانتخابات. فغدًا، وبعد نشرِ القانون في الجريدة الرسمية تبدأ مهلةُ تقديم الطعون في القانون لجهة المواد التي يمكن الطعنُ فيها، ولكن أبعدُ من العيوب فإن العقدة الكأداء تتمثَّل في مقاربة البطاقةِ الممغنطة التي استُعمِلَت لفك شيفرة التمديد أحدَ عشر شهرًا، وحين أُقرّ التمديد بدأ التنكر لها .وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نتوقف عند تطور مفاجئ في قضية الضحية فرح جواد القصّاب التي توفيت في مستشفى الدكتور نادر صعب .فبعد تقرير الـLBCI الذي بُث في نشرة الأخبار مساء الأحد والذي أكد أن مستشفى نادر صعب مستمر في اجراء العمليات،صدر عن وكيلي زوج الضحية فرح قصاب بيانٌ لفت الى أنه بعدما اُثيرت في الاعلام معاودة ُ الدكتور صعب مزاولةَ العمليات التجميلية، خصوصا ان وزير الصحة قرر فور حصول حادث الوفاة اقفال المستشفى، وبعدما قررت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منعَ صعب من السفر استكمالا للتحقيق، طالبت عائلة فرح وزارتي العدل والصحة والنيابة َ العامة التمييزية ونقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة التحقيقَ في الموضوع المذكور والافادة َ بالحقيقة كاملة ً .