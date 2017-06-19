المانيا بتشكيلة شابة تهزم استراليا 3-2 في كأس القارات

استهلت المانيا بطلة العالم مشوارها في كأس القارات لكرة القدم في روسيا بالفوز بتشكيلة شابة خلت من الأسماء اللامعة 3-2 على استراليا اليوم الاثنين. وتقاسمت المانيا صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي التي فازت 2-0 على الكاميرون أمس الأحد.
وسجل يوليان دراكسلر هدفا من ركلة جزاء لتتقدم المانيا 2-1 قبل نهاية الشوط الأول بعدما ألغى الاسترالي توم روجيتش تقدم فريق المدرب يواكيم لوف مبكرا عبر لارس شتيندل في الدقيقة الخامسة.
ومع بداية الشوط الثاني أضاف ليون جوريتسكا هدفا ثالثا لكن تومي يوريتش قلص الفارق مجددا لأبطال آسيا.
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