المانيا بتشكيلة شابة تهزم استراليا 3-2 في كأس القارات

كأس القارات 2017

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LBCI News Lebanon

استهلت المانيا بطلة العالم مشوارها في كأس القارات لكرة القدم في روسيا بالفوز بتشكيلة شابة خلت من الأسماء اللامعة 3-2 على استراليا اليوم الاثنين. وتقاسمت المانيا صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي التي فازت 2-0 على الكاميرون أمس الأحد.

وسجل يوليان دراكسلر هدفا من ركلة جزاء لتتقدم المانيا 2-1 قبل نهاية الشوط الأول بعدما ألغى الاسترالي توم روجيتش تقدم فريق المدرب يواكيم لوف مبكرا عبر لارس شتيندل في الدقيقة الخامسة.

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ومع بداية الشوط الثاني أضاف ليون جوريتسكا هدفا ثالثا لكن تومي يوريتش قلص الفارق مجددا لأبطال آسيا.