أمن وقضاء
19 حزيران 2017
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من يحق له تقديم الطعون يقانون الانتخاب الجديد؟ وفي أي مواد؟

قانون الانتخاب ينتظر حبر الجريدة الرسمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار طعن,قانون الانتخاب, قانون الانتخاب ينتظر حبر الجريدة الرسمية
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ما إن نشر قانون الإنتخابات الجديد في الجريدة الرسمية السبت حتى سرت مهلة الـ 15 يوماً للطعن في دستوريته أمام المجلس الدستوري إن من قبل عشرة نواب وإن من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
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