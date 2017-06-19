أمن وقضاء
19 حزيران 2017
19/06/2017 12:54:39
من يحق له تقديم الطعون يقانون الانتخاب الجديد؟ وفي أي مواد؟
قانون الانتخاب ينتظر حبر الجريدة الرسمية
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LBCI News Lebanon
ما إن نشر قانون الإنتخابات الجديد في الجريدة الرسمية السبت حتى سرت مهلة الـ 15 يوماً للطعن في دستوريته أمام المجلس الدستوري إن من قبل عشرة نواب وإن من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
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