من يحق له تقديم الطعون يقانون الانتخاب الجديد؟ وفي أي مواد؟

قانون الانتخاب ينتظر حبر الجريدة الرسمية

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LBCI News Lebanon

ما إن نشر قانون الإنتخابات الجديد في الجريدة الرسمية السبت حتى سرت مهلة الـ 15 يوماً للطعن في دستوريته أمام المجلس الدستوري إن من قبل عشرة نواب وإن من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.