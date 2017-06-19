ماذا في آخر التطورات في سوريا ؟

بالرغم من تقدمها في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة، إلا أنّ عين قوات النظام تتجه نحو عاصمة المحافظة التي تُعتبر معقل داعش حيث تتسابق مع قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في السيطرة عليها.