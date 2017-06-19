أخبار دولية
19 حزيران 2017
19/06/2017 13:07:52
ماذا في آخر التطورات في سوريا ؟
قوات النظام تريد رسم حدود منطقة التماس بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية
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LBCI News Lebanon
بالرغم من تقدمها في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة، إلا أنّ عين قوات النظام تتجه نحو عاصمة المحافظة التي تُعتبر معقل داعش حيث تتسابق مع قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في السيطرة عليها.
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