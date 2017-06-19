أخبار دولية
19 حزيران 2017
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ماذا في آخر التطورات في سوريا ؟

قوات النظام تريد رسم حدود منطقة التماس بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, قوات سوريا الديمقراطية,قوات النظام,قوات النظام تريد رسم حدود منطقة التماس بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية
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بالرغم من تقدمها في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة، إلا أنّ عين قوات النظام تتجه نحو عاصمة المحافظة التي تُعتبر معقل داعش حيث تتسابق مع قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في السيطرة عليها. 
 
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