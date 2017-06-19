السعودية تؤكد اعتقال 3 من الحرس الثوري... وايران تنفي

ايران: الاشخاص الثلاثة كانوا يصطادون

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LBCI News Lebanon

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نفت ايران المعلومات التي اعلنتها السعودية بانها اعتقلت ثلاثة عناصر من الحرس الثوري كانوا على متن زورق محمل بالمتفجرات يتجه نحو منصة نفطية في مياه الخليج.وأشار مجيد اغابابي المكلف شؤون الحدود في وزارة الداخلية الايرانية الى ان "هوية الاشخاص الثلاثة معروفة وهم يتحدرون من بوشهر (مرفأ جنوب ايران) وكانوا يصطادون عندما اعتقلهم خفر السواحل السعوديون ولا يوجد اي دليل على انهم من العسكريين".وكانت السعودية اعلنت الاثنين اعتقال ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الايراني كانوا على متن زورق محمل بالمتفجرات يتجه الى منصة نفطية في مياه الخليج.واعلنت وزارة الداخلية السعودية ان الاشخاص الثلاثة يخضعون حاليا للتحقيق.