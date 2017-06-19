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19 حزيران 2017
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رويترز: الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يتفقان على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب

رويترز: الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يتفقان على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار وولي,المصري,الرئيس,رويترز,
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رويترز: الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يتفقان على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب
 
 
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