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19 حزيران 2017
19/06/2017 14:09:25
رويترز: الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يتفقان على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب
رويترز: الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يتفقان على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب
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LBCI News Lebanon
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