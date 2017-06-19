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19 حزيران 2017
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موقع سايت: جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منتجع سياحي في مالي

موقع سايت: جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منتجع سياحي في مالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نصرة,quot,جماعة,سايت,موقع,
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موقع سايت: جماعة &quot;نصرة الإسلام والمسلمين&quot; المرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منتجع سياحي في مالي
 
 
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