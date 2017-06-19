اربعة مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي لتأهيل البنى التحتية

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يعكف رئيس الحكومة سعد الحريري على وضع خطة إنمائية للبنان تفوق قيمتها الـ11 مليار دولار ستؤمّن من الخارج كهبات وقروض بفائدة 0,4%، ومن خلال المؤتمرات التي عقدت لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء النازحين.وأفادت معلومات الـ"المركزية" أن الخطة تتناول إعادة تأهيل البنى التحتية في كل لبنان: مياه، كهرباء، هاتف، صرف صحي، وغيرها، وقد يساهم هذا المشروع في استخدام اليد العاملة السورية ومساعدة النازحين.ومن المرتقب أن يبحث الحريري في الخطة المذكورة مع عدد من المسؤولين في الخارج لا سيما فرنسا التي كانت أبدت استعداداً لدعوة "مجموعة الدعم الدولية" إلى مساعدة لبنان.وعن تفاصيل الخطة ، أشار وزير الاقتصاد رائد خوري الى أنه "سبق وحملنا في زيارتنا الأخيرة إلى بروكسل مشروعاً بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، وقد نتمكّن من تأمين نحو 3 أو 4 مليارات من الاتحاد الأوروبي لتمويلها. "