أمن وقضاء
19 حزيران 2017
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ملاحقة الشبكات الإرهابية والتدابير خلال عيد الفطر...بين قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية

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ملاحقة الشبكات الإرهابية والتدابير خلال عيد الفطر...بين قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية
 عقد قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، إجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية، ضم كلا من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، العميد رياض طه ممثلا مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور ومستشار فخامة رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية.
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وتم خلال الاجتماع البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، خصوصا في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر السعيد.
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