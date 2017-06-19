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19 حزيران 2017
19/06/2017 16:44:05
وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار
وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار
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LBCI News Lebanon
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