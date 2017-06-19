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19 حزيران 2017
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وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار

وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستتخذ,الدوحة,القطري,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار
 
 
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