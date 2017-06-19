أخبار دولية
19 حزيران 2017
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البيت الابيض: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا

الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن, سوريا,روسيا,الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا
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البيت الابيض: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا
أعلن البيت الأبيض أن قوات التحالف التي تحارب تنظيم داعش في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، لافتا الى أن الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في ظل توترات جديدة.

هذا وأكد رئيس هيئة اركان الجيش الاميركي الجنرال جو دانفورد أن الولايات المتحدة تسعى الى إعادة الخط الساخن بين الجيشين الاميركي والروسي والذي يعتبر حيوياً في حماية قوات الجانبين العاملة في سوريا. 
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وكانت روسيا حذرت من أن انظمتها للدفاع الجوي ستبدأ رصد جميع طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في وسط سوريا ما دفع البنتاغون إلى اعادة تموضع بعض طائراته. 
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