أخبار دولية
19 حزيران 2017
19/06/2017 17:23:50
وفاة الطالب الاميركي الذي افرجت عنه بيونغ يانغ
أعيد الى بلاده في حالة غيبوبة
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LBCI News Lebanon
توفي الاثنين الطالب الاميركي اوتو وارمبيه الذي أعيد الى بلاده في حالة غيبوبة بعدما أفرجت عنه كوريا الشمالية، كما اعلنت اسرته.
وتعليقا على ما حصل، ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنظام بيونغ يانغ معتبرا انه "وحشي".
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