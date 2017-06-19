أخبار دولية
19 حزيران 2017
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وفاة الطالب الاميركي الذي افرجت عنه بيونغ يانغ

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وفاة الطالب الاميركي الذي افرجت عنه بيونغ يانغ
توفي الاثنين الطالب الاميركي اوتو وارمبيه الذي أعيد الى بلاده في حالة غيبوبة بعدما أفرجت عنه كوريا الشمالية، كما اعلنت اسرته.
 
وتعليقا على ما حصل، ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنظام بيونغ يانغ معتبرا انه "وحشي".​
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