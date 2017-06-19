قُتلت بطريقة بشعة بعد مغادرتها مسجدا قرب واشنطن

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صدمت الجالية الاسلامية في احدى ضواحي واشنطن الاثنين بعد تعرض شابة بالغة 17 عاما للضرب حتى الموت والقاء جثتها في بركة لدى خروجها من الصلاة ليلا في مسجد محلي.واتهمت شرطة مقاطعة فيرفاكس في فرجينيا داروين مارتينيز توريس البالغ 22 عاما بقتل المراهقة. وأورد حساب الشرطة على تويتر انهم "لا يحققون في هذا الجريمة كجريمة كراهية".لكن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بتعابير الغضب حول الجريمة، والتي تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي تستهدف المسلمين في أميركا الشمالية، اضافة الى تعابير التعازي بالموت المفاجئ والعبثي لشابة صغيرة.وبانتظار ان تعلن الشرطة اسم الشابة رسميا، فقد عرّفها المصلون في مسجد ستيرلنغ بانها نابرا حسنين من بلدة ريستون.