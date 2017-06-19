معركة جديدة لباسيل...فهل ينجح بتعديل قانون الانتخاب؟

وضعت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ومؤيدة لوزير الخارجية جبران باسيل مطالب باسيل بتعديل قانون الانتخاب في إطار "الموقف الذي لا أفق له".

وعلمت "الأخبار" أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كلف لجنة في "الداخلية" دراسة القانون، "وهي تحتاج مدة شهر لتقديم دراسة مفصلة عن كيفية إدارة الانتخابات، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة".

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وتتحدّث مصادر الداخلية منذ الآن عن صعوبة إصدار البطاقة.