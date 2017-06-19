اسرار الصحف 20-06-2017

النهار

ركّز ناشطون كتائبيّون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن العهد يرفض المعارضة ولا يريد أن يتحاور إلّا مع الموالين له.

أصدر مدير عام جديد لهيئة خدماتية تعيينات جديدة لمديرين ورؤساء قطاعات لم تراعِ التوازنات الطائفية وعمد بعد إثارة ضجّة إلى قرارات جديدة زادت الطين بلّة.

رد مرجع سياسي على مطلب الوزير جبران باسيل بتصويت العسكريين قائلاً: "هو يعلم أن هذا لن يحصل".

البناء

نائب في كتلة تيّار "المستقبل" يلتزم الصمت والغياب الإعلامي في أي موضوع سياسي أو غيره من المواضيع منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، علماً أنه كان من بين صقور التيّار الذين يعارضون انتخاب عون ويقودون الحملات ضدّه. وتتردّد معلومات داخل التيّار عن إمكان إقصائه عن الانتخابات النيابية المقبلة بسبب معارضته لسياسة رئيس التّيار سعد الحريري ولفشله في إيصال مرشحيه إلى عضوية المجلس البلدي في بلدته.

الجمهورية

بدأ قطب سياسي تلطيف الأجواء مع مرجع كبير تمهيداً لجسّ النبض حول إمكان التحالف إنتخابياً.

يُحضِّر مرجع سياسي ملفاً شاملاً لطرحه في فترة قريبة جداً يتناول ما سمّاه كل الإفتراءات التي طالته من بعض الجهات، ولكشف خلفياتها والأهداف التي ترمي اليها.

علّق قطب نيابي على بعض التصريحات الداعية الى إدخال تعديلات على القانون الإنتخابي الجديد، وقال: يبدو أنهم لم يعرفوا علامَ صوتوا في مجلس النواب "وإذا هيك مبلشين راح القانون".

المستقبل

يُقال إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سوف يستأنف اتصالاته مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس التيّار "الوطني الحر" جبران باسيل تمهيداً لإعلان التفاهم الذي كان أنجز بين الجانبين قبل الخلافات حول قانون الانتخاب.