وفاة صحافي فرنسي في الموصل

توفي الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف متأثرا باصابته في انفجار لغم اثناء تغطيته المعركة بين القوات العراقية وتنظيم داعش الاثنين، في حادث قتل خلاله في الحال صحافي كردي عراقي واصيب صحافيان فرنسيان آخران بجروح، كما اعلنت فجر الثلاثاء ادارة قنوات التلفزة الفرنسية الحكومية.

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واوضحت ادارة الاعلام في "فرانس تلفزيون" في بيان ان فيلنوف الذي كان في الموصل يعمل على اعداد حلقة لبرنامج "آنفوييه سبيسيال" التي تبث على قناة فرانس 2 العامة واصيب في الانفجار مع اثنين من زملائه الفرنسيين في حين قتل في الحال مرافقهم العراقي بختيار حداد وهو صحافي كردي كان يعمل مع الفريق الصحافي الفرنسي منسقا ومترجما.