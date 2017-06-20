أخبار دولية
20 حزيران 2017
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صهر ترامب في اسرائيل

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صهر ترامب في اسرائيل

أعلن البيت الابيض ان صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه غاريد كوشنر، سيتوجه هذا الاسبوع الى اسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث سينضم الى المبعوث الاميركي جيسون غرينبلات في محاولة لاحياء عملية السلام في الشرق الاوسط.

 
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واشار المتحدث باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر الى ان كوشنر وغرينبلات "سيلتقيان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس".

 

وقال ان هدف هذه الزيارة التي تأتي بعد شهر من تلك التي قام بها كوشنر مع ترامب الى المنطقة "هو رؤية كيف يمكن التقدم خطوة تلو الخطوة للوصول الى سلام دائم".

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