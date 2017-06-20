ماكرون: الاردن عضو مهم في التحالف الدولي

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والملك الاردني عبد الله الثاني في ختام اجتماع في باريس "رؤيتهما المشتركة للتحديات في الشرق الاوسط"، مشددين على اولوية "مكافحة الارهاب والتطرف" وحل الازمة في سوريا.

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وعبر الرئيس الفرنسي عن اعجابه بطريقة الملك في الحفاظ على الاردن الذي يبقى قطب استقرار في المنطقة، في وقت كان ممكنا ان يعاني البلد تمزقات عدة.

وذكّر ماكرون بأنّ "الاردن عضو مهم في التحالف الدولي ضد داعش ويستضيف جزءا من وجودنا العسكري"، مشددا على ان "التزام فرنسا الى جانب الاردن سيبقى كاملا في مكافحة آفة الارهاب".