توقيف أمير كتيبة أحفاد الحمزة بجبهة أحرار الشام...وهذا ما اعترف به

أوقفت دورية من أمن الدولة تابعة لمديرية البقاع الإقليمية، المدعو (م.ح) من التابعية السورية، للاشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية.

وبنتيجة التحقيق، اعترف بأنه كان أمير كتيبة أحفاد الحمزة في جبهة أحرار الشام، وهو لا يزال على تواصل مع أفراد تابعين لذلك التنظيم في إدلب، ويستعد للعودة الى سوريا للالتحاق بصفوفه.

والموقوف من مواليد العام 1976، دخل الاراضي اللبنانية بتاريخ 2015/8/20 ،بطريقة غير شرعية، عبر بلدة شبعا الحدودية، وأقام في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة.

وبمراجعة النيابة العامة العسكرية، تم توقيف المتهم بجرمين: الانتماء الى تنظيم إرهابي، ودخول البلاد خلسة. والتحقيق الموسع جارٍ معه