تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ الهجوم قرب مسجد "فينسبري بارك" في لندن

من هو منفذ الهجوم على المسجد في لندن؟

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LBCI News Lebanon

كشفت وسائل إعلامية بريطانية، الثلاثاء، تفاصيل مثيرة عن شخصية منفذ الهجوم على مجموعة من المصلين المسلمين بشاحنة شمالي بريطانيا، قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، ليل الأحد الاثنين.

وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، منفذ الهجوم هو دارين أوزبورن (47 عاما)، الذي أعرب عن وجهات نظر عدائية متزايدة تجاه المسلمين في الأيام التي تلت الهجمات على جسر لندن الأخيرة في الآونة الأخيرة.

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وفي 5 حزيران، قاد مهاجمون شاحنة على جسر لندن واصطدموا بالمارة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص في ثالث هجوم تشهده العاصمة البريطانية في أقل من 3 أشهر.

وبحسب "التلغراف"، المشتبه به، أوزبورن، هو أب لأربعة أولاد ويعيش في كارديف بويلز، وكان قد هتف خلال هجومه على المصلين قائلا: "أقتل جميع المسلمين" و"هذا من أجل جسر لندن.

واعتقل الشرطة البريطانية أوزبورن، بعدما هاجم حشدا من المصلين بسيارة استأجرها قبل يوم من الحادثة، وقادها 4 ساعات إلى أن وصل إلى مسجد بمنطقة فينسبرى بارك شمالي لندن، على بعد حوالي 260 كلم من منزله.

اما جيران أوزبورن، فقد قالوا إنه كان رجلا ودودا، لكن مواقفه بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة، ونقل عنه البعض أنه أبدى مواقف كراهية تجاه المهاجرين، وشتم المسلمين.

وبعد الهجوم مباشرة، اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الحكومة ستعمل على تعزيز دوريات الشرطة حول المساجد في البلاد، تحسبا من هجمات مماثلة.

وسلم إمام مسجد "دار الرعاية الإسلامية" محمد محمود، أوزبون إلى الشرطة، بعد أن سحبه المصلون الغاضبون من الشاحنة، وأمر الناس بحمايته وعدم مهاجمته.