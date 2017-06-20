بالفيديو - اكتشاف 10 كواكب جديدة صالحة للحياة... ورسالة غير متوقعة من "ناسا"

العديد من الكواكب الجديدة تدور حول نجوم في حجم الشمس

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LBCI News Lebanon

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اكتشاف 10 كواكب جديدة خارج مجموعتها الشمسية من المرجح أن تكون بالحجم ودرجات الحرارة المناسبة لوجود حياة عليها.

وبينما أنهى التلسكوب "كبلر" مهمته الرئيسية، أعلنت ناسا الاثنين رصد 49 كوكبا في منطقة غولديلوكس قد تكون مناسبة للحياة، علما أن العلماء أضافوا 219 مرشحا إلى قائمة متزايدة من الكواكب خارج المجموعة الشمسية، من بينها الكواكب الـ10.

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وفي هذا السياق، قال العالم ماريو بيريز من فريق التلسكوب "كبلر" إن هذا يعني "أننا ربما لسنا وحدنا" لأن عملية جمع بيانات استمرت لأربع سنوات تظهر إمكانية وجود كواكب أخرى تشبه الأرض. ويرى علماء آخرون أن هذا الاكتشاف دفعة لآمال وجود حياة بأماكن أخرى.

وقالت ناسا إن العديد من الكواكب الجديدة التي من الممكن أن تكون صالحة للسكن تدور حول نجوم في حجم الشمس.