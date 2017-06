بالفيديو - اكتشاف 10 كواكب جديدة صالحة للحياة... ورسالة غير متوقعة من "ناسا"

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اكتشاف 10 كواكب جديدة خارج مجموعتها الشمسية من المرجح أن تكون بالحجم ودرجات الحرارة المناسبة لوجود حياة عليها.

وبينما أنهى التلسكوب "كبلر" مهمته الرئيسية، أعلنت ناسا الاثنين رصد 49 كوكبا في منطقة غولديلوكس قد تكون مناسبة للحياة، علما أن العلماء أضافوا 219 مرشحا إلى قائمة متزايدة من الكواكب خارج المجموعة الشمسية، من بينها الكواكب الـ10.

