طقس صيفي متقلب... وانخفاض بدرجات الحرارة

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

يستمر الطقس الصيفي المتقلب الرطب، والمتقلب بين اليوم والغد، مع انخفاض بدرجات الحرارة قليلا، فيما تبقى حول معدلاتها الموسمية لمثل هذه الفترة من السنة.

- الثلاثاء ٢٠ حزيران: طقس صيفي اعتيادي رطب، الأجواء مشمسة مع بعض السحب، وضباب محلي على الجبال مع احتمال رذاذ خفيف صباحا في المناطق الجنوبية، وانخفاض الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و٢٩ درجة.

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- الأربعاء ٢١ حزيران: طقس صيفي متقلب قليلا، الأجواء غائمة جزئيا وضباب محلي على الجبال، مع احتمال بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة مع انخفاض الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و٢٨ درجة.

- الخميس ٢٢ حزيران: طقس صيفي اعتيادي، الأجواء غائمة جزئيا، وضباب محلي على الجبال، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و٢٩ درجة.