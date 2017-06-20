توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة الاعتداء في الشانزيليزيه... والعثور على مخزون من الأسلحة بمنزله

تشهد فرنسا منذ كانون الثاني 2015 موجة من الاعتداءات

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LBCI News Lebanon

أوقفت الشرطة الفرنسية 4 من أفراد عائلة الإسلامي المتطرف الذي قتل الاثنين لدى محاولة تنفيذ اعتداء في الشانزيليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء آدم الجزيري في بلدة بليسيس-باتيه على مسافة أقل من 30 كلم جنوب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه عصر الاثنين. كذلك تم توقيف والد المهاجم التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل.

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ولم يسبق أن أدين آدم الجزيري (31 عاما) المتحدر من عائلة سلفية، لكنه كان مدرجا على قوائم الذين يشكلون خطرا أمنيا منذ 2015 لانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف.

وقال والده ردا على أسئلة وكالة فرانس برس فيما كان يعود إلى منزله أن آدم الجزيري "كان يحمل سلاحا مصرحا به، وكان يتدرب على الرماية".

ووقعت محاولة الاعتداء التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد ظهر الاثنين في جادة الشانزيليزيه السياحية في باريس، بعد حوالى شهرين على مقتل شرطي في 20 نيسان على الجادة ذاتها برصاص جهادي قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ كانون الثاني 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلا واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.

العثور على "مخزون من الأسلحة" في منزل آدم الجزيري

عثرت قوات الامن الفرنسية اليوم الثلاثاء على "مخزون من الاسلحة" في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزيليزيه الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف الثلاثاء.

وأكد المصدر ان آدم الجزيري، كان يملك تسعة اسلحة تعلم السلطات بها من بينها ثلاثة بتراخيص هي مسدسات سيغ-ساور 9 ملم وغلوك 9 ملم وبندقية كلاشنيكوف.​