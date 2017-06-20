فتنة طائفية وغضب شعبي.. هل داست غادة عبدالرازق على الإنجيل؟

تحوّل أحد المشاهد في مسلسل "أرض جو" الّذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية غادة عبدالرازق إلى فتنةٍ طائفيةٍ وغضب شعبي بعدما اتهم المحامي القبطي كرم غبريال بطلة العمل بإزدراء الأديان.

وفي التفاصيل، طالب المحامي كرم غبريال بمحاكمة الممثلة المصرية غادة عبدالرازق الّتي ظهرت في مشهدٍ من المسلسل وهي تضع حذاءها على كتاب الإنجيل بحسب قوله، وأضاف "لن نقبل بفنانة مثل غادة عبد الرازق أن تهين الإنجيل".

بالمقابل، أوضح مخرج المسلسل محمد جمعة للإعلامي وائل الإبراشي ان الكتاب ليس له علاقة بالإنجيل، بل هو كتاب برمجة". وأضاف "الكتاب الّذي ظهر في المشهد هو تحت عنوان "Hardware bible" أي الدليل الشامل للكومبيوتر لكن الأمر اختلط على البعض بسبب مفردة "bible" التي تعني الكتاب المقدس".

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