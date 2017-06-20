أخبار دولية
20 حزيران 2017
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استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية

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استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية

استقالت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار من الحكومة اليوم، قائلة انها لا تود أن يكون اسمها مطروحا في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي.

 
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 يذكر ان جولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يواجه الآن تحقيقا بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي.

 

  وقالت جولار: "الدفاع حقيبة ملحة. يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به".

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