جعجع: الاصطفاف بين 8 و14 آذار ما زال موجودا ومستمرا

إفطار دائرة المصالح والنقابات في القوات

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LBCI News Lebanon

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاصطفاف بين 8 و14 آذار ما زال موجوداً ومستمراً.

وشدد جعجع خلال إفطار دائرة المصالح والنقابات في القوات، على أن من غير الممكن أن تستقيم الأمور وأن نصل الى دولة وجمهورية قوية في لبنان إلا اذا أصبح كل السلاح ضمن إطار الدولة وعاد اليها كامل القرار الاستراتيجي.

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ووصف جعجع القانون الانتخابي الجديد بـ"الإنجاز التاريخي الذي صُنع في لبنان"، منتقدا بعض نشرات الأخبار التي وصفت قانون الانتخاب بالفضيحة الكبيرة لأن فئة سن الـ18 لا يمكنها التصويت أو بسبب غياب الكوتا النسائية، معتبرا أن هذه إصلاحات يمكن تطبيقها لاحقاً.