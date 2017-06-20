موظفو مستشفى صيدا الحكومي: نريد حقوقنا كاملة

نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي إضرابا صباح اليوم في باحة المستشفى، مناشدين المعنيين من نواب في صيدا ووزيري الصحة والمال حل قضيتهم "التي لم تلق إلا الإهمال واللامبالاة بأوضاعهم المعيشية".

واعتبرت لجنة المتابعة في بيان انها "لم تعد قادرة بسبب تردي أوضاع المستشفى المادية على تأمين ما يلزم لخدمة المرضى من أغذية وأدوية ومستلزمات طبية من جهة، وعدم الحصول على مستحقاتنا المالية التي يتقاذفها الروتين الاداري بين وزارة المال والصحة دون الرأفة بحالنا".

وأشار البيان أن "هناك من يحاول مساومة الموظفين على مستحقاتهم وتجزئتها مؤكدين على نيلها كاملة قبل عيد الفطر".