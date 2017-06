أعربت الفنانة إليسا عن غضبها بسبب عمليّة الدهس التّي استهدفت مجموعة من المسلمين قرب مسجد فينسبري في شمال لندن، وذلك بتغريدتين عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاء تعليق النجمة الشهيرة دفاعاً عن إتهام المسلمين بالأعمال الإرهابية، فغرّدت إليسا قائلةً "هجوم آخر ويوم دموي آخر الضحايا جميعهم مسلمون". وتساءلت "ما زلتم تتهمون الإسلام بالإرهاب؟ هذه نزوات بلا دين".

وتابعت إليسا في تغريدة ثانية بالقول "الهجوم بالقرب من مسجد في لندن عمل مشين... إنه عالم مريض فعلاً".

Another attack, another bloody day and all the victims are Muslim. And u still accuse Islam of terrorism? These are freaks with no religion