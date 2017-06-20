بالصور - قتلى وجرحى في حادث سير مروّع على اوتوستراد البترون

حادث سير مروع في قبل نفق شكا باتجاه طرابلس

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LBCI News Lebanon

وقع حادث سير مروّع قبل نفق شكا.

وفي التفاصيل، فقد سائق الباص السيطرة وارتطم بالفاصل الإسمنتي في نصف الطريق.

وعلى الأثر، هرعت فرق الاسعاف الى المكان ليتبين أن هناك 3 قتلى و10 جرحى .