أمن وقضاء
20 حزيران 2017
20/06/2017 14:07:33
بالصور - قتلى وجرحى في حادث سير مروّع على اوتوستراد البترون
حادث سير مروع في قبل نفق شكا باتجاه طرابلس
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LBCI News Lebanon
وقع حادث سير مروّع قبل نفق شكا.
وفي التفاصيل، فقد سائق الباص السيطرة وارتطم بالفاصل الإسمنتي في نصف الطريق.
وعلى الأثر، هرعت فرق الاسعاف الى المكان ليتبين أن هناك
3 قتلى و10 جرحى
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