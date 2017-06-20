أخبار دولية
20 حزيران 2017
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قتلى وجرحى في انفجار استهدف المبنى الحكومي في مقديشو

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قتلى وجرحى في انفجار استهدف المبنى الحكومي في مقديشو
لفت المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني الى إن أكثر من 10 أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة استهدفت المبنى الحكومي في المدينة.
 
وأعلن إسلاميون متشددون مسؤوليتهم عن الهجوم.
وقال هالاني "توفي أكثر من عشرة أشخاص وأصيب 20 آخرون. 
 
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