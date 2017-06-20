قتلى وجرحى في انفجار استهدف المبنى الحكومي في مقديشو

مقتل أكثر من 10 أشخاص في انفجار مقديشو

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LBCI News Lebanon

لفت المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني الى إن أكثر من 10 أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة استهدفت المبنى الحكومي في المدينة.

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وأعلن إسلاميون متشددون مسؤوليتهم عن الهجوم.وقال هالاني "توفي أكثر من عشرة أشخاص وأصيب 20 آخرون.