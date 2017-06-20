بري: بيني وبين عون تطابق وانسجام

بري يستقبل مجلس نقابة الصحافة

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LBCI News Lebanon

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أهمية ووجوب إعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة او الإلكترونية، مشيراً الى اننا كنا اول من بادر الى هذا الطرح الذي لقي اجماعاً فورياً من كل الاطراف.

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وان تأمينها ليس بمعجزة وهي تؤمن وتعزز الشفافية وتحافظ على كرامة الناخب والمرشح، ويمكن استعمال تذكرة الهوية الكترونياً.ووصف خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي في عين التينة الى ان قانون الإنتخابات بأنه "قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة" ، مشيراً الى ان كل فريق سيخسر مقاعد ولكن الوطن هو الرابح الاول.وردا على سؤال حول العلاقة مع رئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما قال الرئيس بري : لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة ، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام .ونوه الرئيس بري بموقف البطريرك الراعي الذي عبر عن ارتياحه لانجاز قانون الانتخابات وابقاء المقاعد النيابية على حالها.وردا على سؤال حول الزيارة التقليدية الاسبوعية لرئيس الجمهورية أجاب: تعلمون ان ظروفي الامنية هي السبب الوحيد التي تحول دون ذلك.