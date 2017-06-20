أخبار دولية
20 حزيران 2017
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معاناة يعيشها الهاربون من معارك الموصل مع تخطي الحرارة 40 درجة

تقدّمت القوات العراقية داخل المدينة القديمة في غرب الموصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق, الصيف,الموصل,تقدّمت القوات العراقية داخل المدينة القديمة في غرب الموصل
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معاناة إضافية يعيشها الهاربون من معارك الموصل مع تخطي الحرارة اربعين درجة مئوية.
 
فمخيم اللاجئين في حي خازر في المدينة والذي يضم اكثر من الف وخمسمئة خيمة، لا تتوفر فيه البنية التحتية الجيدة ما يجعل حياة ساكنيه صعبة.
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