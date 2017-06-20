أخبار دولية
20 حزيران 2017
20/06/2017 08:41:00
معاناة يعيشها الهاربون من معارك الموصل مع تخطي الحرارة 40 درجة
تقدّمت القوات العراقية داخل المدينة القديمة في غرب الموصل
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LBCI News Lebanon
معاناة إضافية يعيشها الهاربون من معارك الموصل مع تخطي الحرارة اربعين درجة مئوية.
فمخيم اللاجئين في حي خازر في المدينة والذي يضم اكثر من الف وخمسمئة خيمة، لا تتوفر فيه البنية التحتية الجيدة ما يجعل حياة ساكنيه صعبة.
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