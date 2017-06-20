أخبار دولية
20 حزيران 2017
20/06/2017 08:38:00
سمر وفاطمة ونورهان... لا تملكن شيئا بهذا العالم ولا حتى السقف الذي يأويهنّ
معاناة وثقتها منظمة أطباء بلا حدود بفيديو خصّت الـLBCI به
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LBCI News Lebanon
في اليوم العالمي للاجئين، معاناة سمر وفاطمة ونورهان تختصر معاناة الكثير ممن اضطروا لترك بيوتهم وأوطانهم واللجوء إلى دول أخرى.
معاناة وثقتها منظمة أطباء بلا حدود بفيديو خصّت الـLBCI به.
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