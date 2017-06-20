لماذا عليك استخدام مزيل العرق قبل النوم؟

ما هي منافع مزيل العرق قبل النوم؟

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LBCI News Lebanon

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرّق خصوصا خلال فصل الصيف الحار وأثناء ممارسة التمارين وعند الشعور بالتوتر، إلا أن التعرق أمر أساسي للصحة وسنطلعكم في ما يلي على طرق التحكّم به.



يحتوي الجسم على حوالى 4 ملايين غدة درقية التي تفرز ما يقارب 25 ملل من العرق في الساعة الواحدة لضبط حرارة الجسم، وقد ترتفع هذه الكمية من 2 إلى 4 عند ممارسة الرياضة لمدة ساعة.

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وقال الخبراء إن جميع الأشخاص يتعرقون طوال الوقت إلا أنهم لا يشعرون بذلك لأن العرّق يتبخر في الهواء عند الخروج عبر الجلد، وأضافوا أن عدم التعرق يؤدي إلى الموت بسبب ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير.



وكشف الأطباء أن هناك نوعين من التعرّق: التعرق الذي يشبه الماء والذي يخفض حرارة الجسم والتعرق الذي يشبه الزيت والذي يفرزه الجسم عند العلاقات الجنسية.



ولتجنّب التعرق الزائد خلال الطقس الحار، نصح الأطباء بالاستحمام بماء ساخن او بزيارة السونا وذلك لتحضير الغدد الدرقية على التفاعل مع الحرارة المرتفعة.



كذلك، نصح الأطباء بالاستحمام بشكل مستمر وباستخدام مزيل التعرق قبل الخلود إلى الفراش لأن ذلك يساعد المادة على الدخول بعمق إلى مسام الجلد خلال ساعات الليل.



بالإضافة إلى ذلك، يساعد فرك الإبط بعصير الحامض على الحد من التعرق مثل مزيلات العرق وأشار الأطباء إلى أن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين تحفّز عمل الغدد الدرقية وتزيد التعرق.