غرائب وطرائف
20 حزيران 2017
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أنفقت أموالاً طائلة لتشبه دمية "باربي"... فكيف بدت؟

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أنفقت أموالاً طائلة لتشبه دمية &quot;باربي&quot;... فكيف بدت؟
أنفقت السيدة البريطانية راشيل ايفانز البالغة من العمر 46 عامًا أكثر من 25 ألف دولار اميركي للخضوع لعمليات تجميلية تحولها إلى دمية "باربي".
 
وخضعت راشيل لعدد كبير من عمليات التجميل طوال السنوات الماضية من بينها تكبير الخدود والشفتين، تصغير الأنف، شد الفك، وتكبير الثديين.
 
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كذلك، خضعت راشيل لعملية تجميل في زوايا فمها إذ أرادت الحصول على ابتسامة الباربي الدائمة كما تمارس الرياضة بشكل يومي للحفاظ على قوام ممشوق ونحيف مثل الدمية.
 
وليست راشيل السيدة الأولى التي تحول شكلها ليصبح كالدمية، إلا أنها حصلت على اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعية كما حلت ضيفة على برنامج تلفزيوني حيث تحدّثت عن عشقها لدمى الباربي.
 
وتحلم راشيل بأن تصبح عارضة أزياء.
 
Life is plastic: Single mother Rachel Evans, 46, has spent more than £20,000 on plastic surgery to look more like a Barbie doll, including a nose job and cheek and breast enlargement
 
Picture perfect: The model and media personality enjoys dressing up as her favourite doll
Rachel today
 
Devoted: Husband Darren surprised his Barbie obsessed wife Kerry with her own doll box 
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