أنفقت أموالاً طائلة لتشبه دمية "باربي"... فكيف بدت؟

سيدة تحولت إلى باربي بشرية...

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LBCI News Lebanon

أنفقت السيدة البريطانية راشيل ايفانز البالغة من العمر 46 عامًا أكثر من 25 ألف دولار اميركي للخضوع لعمليات تجميلية تحولها إلى دمية "باربي".

وخضعت راشيل لعدد كبير من عمليات التجميل طوال السنوات الماضية من بينها تكبير الخدود والشفتين، تصغير الأنف، شد الفك، وتكبير الثديين.

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كذلك، خضعت راشيل لعملية تجميل في زوايا فمها إذ أرادت الحصول على ابتسامة الباربي الدائمة كما تمارس الرياضة بشكل يومي للحفاظ على قوام ممشوق ونحيف مثل الدمية.

وليست راشيل السيدة الأولى التي تحول شكلها ليصبح كالدمية، إلا أنها حصلت على اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعية كما حلت ضيفة على برنامج تلفزيوني حيث تحدّثت عن عشقها لدمى الباربي.

وتحلم راشيل بأن تصبح عارضة أزياء.

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