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20 حزيران 2017
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الجيش العراقي: المدينة القديمة بالموصل مطوقة بالكامل بعد سقوط جيب شمالي المنطقة التاريخية

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الجيش العراقي: المدينة القديمة بالموصل مطوقة بالكامل بعد سقوط جيب شمالي المنطقة التاريخية
 
 
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