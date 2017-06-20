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20 حزيران 2017
20/06/2017 08:23:55
الجيش العراقي: المدينة القديمة بالموصل مطوقة بالكامل بعد سقوط جيب شمالي المنطقة التاريخية
الجيش العراقي: المدينة القديمة بالموصل مطوقة بالكامل بعد سقوط جيب شمالي المنطقة التاريخية
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LBCI News Lebanon
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