بالصور- مهرجان قفز الشياطين فوق الأطفال في إسبانيا...هل هو الأغرب؟

مهرجان غريب في قرية كاستريو دي مورسيا

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LBCI News Lebanon

تحتقل قرية كاستريو دي مورسيا الإسبانية بمهرجان القفز فوق الأطفال (قفزة الشيطان) او "الكولاتشو" وهي عادة قديمة للإحتفال بالأطفال حديثي الولادة.

وخلال المهرجان، يوضع الأطفال دون العام الواحد على فراش على الأرض ويقفز رجل يرتدي زيا باللونين الأصفر والأحمر يُسمّى "زي الشيطان" فوق الأطفال حاملا بيده سوطا من شعر الحصان وذلك لحمايتهم من الأرواح الشريرة.

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ويعود هذا التقليد إلى القرون الوسطى إذ كان أهالي القرية يعتقدون أن قفزة الشيطان فوق الأطفال تُجرّدهم من خطاياهم وتمنعهم من اقترافها في حياتهم المستقبلية كما تحميهم من الإصابة بالأمراض.

ولا يزال الإحتفال يقام في كل عام بالرغم من رفض السلطات الكنسية لهذه العادة وبالرغم من خطورة القفزة على الأطفال إذ من الممكن أن يتعثر الرجل ويسقط مسببا الأذى للرضع.

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